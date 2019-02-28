Doğu Karadeniz yeniden keşfediliyor

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) tarafından yaklaşık iki yıldır yürütülen “Karadeniz'de Zamanın İzleri” projesi kapsamında Karadeniz Kültür Envanteri çalışmasıyla ilgili Giresun Valiliği Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya DOKAP Bölgesindeki Valiler, Belediye Başkanları, Bakanlık temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Yapılan toplantıda Karadeniz Kültür Envanteri çalışmasıyla ilgili bilgi veren Projeyi yürüten Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Başkanı Yusuf Mengi, Doğu Karadeniz'in doğa ve kültür varlıklarının tümüyle kayıt altına alındığını söyledi.

DOKAP Başkanı Mengi, “Türkiye'de ilk kez bu kadar geniş ölçekli bir çerçevede hazırlanan Karadeniz Kültür Envanteri, binlerce varlığın sınıflandırıldığı devasa bir veri tabanı olarak kültürel varlıkların turizmin gelişmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkıda bulunacak. Karadeniz Kültür Envanteri, taşınmaz kültür varlıkları, doğal varlıklar, halk kültürü ve müzeler başlıkları altında sınıflandırıldı. DOKAP bölgesindeki Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon şehirlerini kapsayan Karadeniz Kültür Envanteri çalışması, konularında uzman akademisyen ve bilim adamlarının da katkılarıyla araştırma, tespit, belgeleme veri tabanına işleme, raporlama şeklinde tanımlandı. Resmi rakamlara göre 4 milyon 26 bin 821 kişinin yaşadığı 8 il ve 99 ilçesinin tümünü içine alan her bir adımının tanımlanması anlamına gelen çok ayrıntılı bir literatür çalışmasıyla, her konunun uzmanları tarafından incelenerek değerlendirilen ve keşifle tamamlanan proje kapsamında 320 bini aşkın fotoğraf, 42 bin dakikanın üzerinde video kaydının yanında, ayrıca 300 adet 360 derece video ve 250 adet 360 derece fotoğraf ilavesiyle Türkiye'de ilk kez bu kadar ayrıntılı bir kültür envanteri projesi yapılmış oldu” dedi.

“Karadeniz'i doğru tanıyarak, gelecek nesillere anlatmalıyız”

Karadeniz Kültür Envanteri çalışmasının sadece bir araştırma, veri toplama çabasından ibaret olmadığının altını çizen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Başkanı Yusuf Mengi, “Kültür varlıkları toplumların kalkınmasını sağlayan önemli unsurlardan biridir. Amacımız toplanacak bilimsel verilerden yola çıkarak, 21. yüzyıl başında Karadeniz'in bir kültür ve doğal bölge olarak ilerlemesi için gereken adımlara ve politikalara ilişkin önerilerde bulunmaktır” şeklinde konuştu.

“Envanter çalışmaları bizlere yeni ufuklar ve hedefler belirleyecektir.”

Yapılan Kültür Envanteri çalışmasının yeni ufuklar açıp hedefler belirleyeceğini ifade eden Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise, “Kültür varlıkları ecdadımızın bizlere bıraktığı, bizlerin de gelecek nesillere bırakacağı izler taşımaktadır. Karadeniz Bölgesi altyapısı ilk çağlara kadar inen bir çok mitolojik hikayelere ev sahipliği yapan bir bölgemizdir. Bölgemiz çeşitli kavimlere ev sahipliği yapmıştır. Bölgemiz tarihe tanıklığın en büyük özelliklerini taşımaktadır. Giresun'da ilk tescile başlayan 1976 tarihinden bugüne 726 adet kültür varlığı tescil altına alınmıştır. Bölgemiz kültürel varlıkların yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi odağı olmaktadır. Bugün Kültür Varlıkları çalışması bize yeni ufuklar ve hedefler sunacaktır. Korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimize düşen bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.