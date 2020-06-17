Doğu Türkistanlı iş adamı yatırım yapmak için Giresun'a geldi

Doğu Türkistanlı iş adamı Kadeer Kaisaier, Çin ve Özbekistan'dan sonra yatırım için Türkiye'ye yöneldi. Türkiye'nin yatırım için cazip bir ülke olduğunu ifade eden Uygur kökenli iş adamı Kaisaier, Giresun'a inşaat malzemeleri üretimi ve turizm sektöründe 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Bir süredir Türkiye'ye yatırım için araştırmalar yaptığını kaydeden işadamı Kadeer Kaisaier, bu çalışmalarının sonunda gerek bürokrasi gerekse maliyetler açısından Türkiye'nin yabancı yatırımcılara kucak açan bir ülke olduğunu belirtti.

Çin'in Şanghay şehri ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te otomotiv sektöründe aile şirketleri bulunduğunu belirten Kadeer Kaisaier “Çin ve Özbekistan'da otomotiv yedek parçaları sektöründe 300 kişiye istihdam sağlayan yatırımlarımız bulunmaktadır. Türkiye'ye yatırım için uzun zamandır çalışmalarımız vardı ancak ülke şartlarının da buna imkan tanıması gerekiyordu. Son yıllarda Türkiye'nin sunduğu imkan ve istikrar yatırımlar için uygun olduğunu gördük. Yatırım için geleceğimiz süre içerisinde pandemi süreci başlayınca gelemedik. Gerekli yazışmaların ardından özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelmeme izin verildi ve buraya geldim. Karantina sürecini de Giresun'da geçirdim. Giresun'daki iş adamlarıyla yetkilileriyle yaptığım görüşmelerin ardından Giresun'a yatırım yapmaya karar verdim” dedi.

20 milyon dolarlık yatırımla 300 kişiye istihdam sağlanacak

Giresun'a turizm ve inşaat sektöründe 20 milyon dolarlık bir yatırım planladığını da anlatan Kaisaier, “Yaptığım görüşmeler sonrasında gördüm ki Giresun turizm alanında geleceği olan bir şehir ama ciddi yatırımları yok. Bu anlamda Giresun'a 5 yıldızlı bir otel düşünüyorum. Bu sektöre yabancı değilim çünkü Özbekistan'da bir otelimizde zaten bulunmaktadır. Bununla birlikte inşaat sektöründe üretim yapmaktır. İnşaat malzemeleri üreten bir yatırım için de fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. Yaklaşık bir yıl içerisinde planladığımız yatırım maliyetimiz 20 milyon doları bulacak ve yaklaşık 300 kişiye istihdam imkanı sağlayacaktır” diye konuştu.