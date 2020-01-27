DSİ'den fındığın başkenti Giresun'a 8 baraj, 2 gölet

Giresun'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. 2003 yılından bugüne kadar 8 baraj ve 2 gölet tamamlanırken, toplamda 9,82 milyon m3 biriktirme hacmine ulaşıldı. Şuanda işletme safhasında 8 adet barajın bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bu barajlar arasında bulunan Çamoluk Akyapı Barajının temelden yüksekliği 46 metredir. Baraj, 240 bin m3 su biriktirme hacmine sahiptir. 2018 yılında hizmete alınmıştır. Kentteki en önemli barajlarımızdan bir diğeri ise Şebinkarahisar Dönençay Barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 51 metredir. Baraj, 1,82 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir. 2017 yılında hizmete alınmıştır" dedi.

İnşaat safhasındaki barajlara da değinen Aydın, “İnşaat aşamasında 9 barajımız bulunmaktadır. Bunlardan biri Çamoluk Gücer Barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 52 metredir. 650 bin m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, bin 930 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Yüzde 34 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bir diğer barajımız ise Şebinkarahisar Ovacık Barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 44 metredir. 1,19 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, 6 bin 260 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Yüzde 83 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Giresun ilimizde kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek baraj inşaatlarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Genel Müdür Aydın, Giresun'da 1 sulama tesisinin tamamlandığını ve toplamda bin 830 dekar arazinin sulamaya açıldığını kaydederek, "Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 5 sulama tesisi projemiz daha var" diye konuştu.

"Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk"

Giresun'un bir probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu vurgulayan Aydın, “2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 66 dere ıslahı ile Giresun şehir merkezi, 131 adet yerleşim yeri ve 17 bin 220 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Halen devam eden 12 adet dere ıslah çalışmamız mevcuttur. Bunlardan biri Tirebolu Harşit Vadisi Islahı 2. kısım işidir. Söz konusu işle Tirebolu ilçesi taşkınlardan korunacaktır. İşte yüzde 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bir diğer işimiz işe Giresun ili köprü ve menfez yapımları işidir. Söz konusu iş tamamlandığında Giresun şehir merkezi taşkınlardan korunacaktır. İşte yüzde 22 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.