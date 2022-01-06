DSİ'den Giresun'un yüzünü güldürecek gölet müjdesi

DSİ tarafından Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde içme ve tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yapılacak olan Uğurca Göleti için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

DSİ tarafından son yıllarda modern sulama projelerinin geliştirerek uygulamaya konularak, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu kaydedildi.

Bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği, bir taraftan da yaşam standardının yükselttiği için göçü önlediği ifade edildi.

Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinde yapımı tamamlanan Uğurca Göleti için bir müjde veren, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Söz konusu göletimizin faydaya dönüşmesi için, sulama inşaatı için ilk adımımızı attık ve sulama inşaatının ihalesini gerçekleştirdik. Yapım sözleşmesini de imzalayıp, yüklenici firmaya yer teslimi yapacağız. Temelden 51 metre yüksekliğe sahip Uğurca Gölet'imizde depolayacağımız su ile birlikte, 3 bin 280 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturacak ve böylelikle ekonomimize yıllık 2,5 milyon TL katkı sağlamış olacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.