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Düğün hazırlığı yaparken, şehadet haberi geldi

Giresun’un Espiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin görev yaptığı Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu.

Giresun'un Espiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin görev yaptığı Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu.


Şehit ateşinin düştüğü Şehit Piyade Er Murat Şahin'in Espiye'nin Yeniköy köyündeki baba ocağındaki evi ise Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade Er Murat Şahin, memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Ulu Camii'nde yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in nişanlı olduğu Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

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