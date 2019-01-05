Dünyanın en uzun mesafeli kızak parkuru ilgi görüyor

5 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun kızak parkuru olan Giresun'un Kümbet yaylasındaki kızak parkuru meraklıları tarafından ilgi görmeye başladı.

Giresun Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafında “Kümbette kayak ve kızak” etkinliğinde buluşan vatandaşlar kızaklarıyla 5 kilometrelik parkurda 1 saat boyunca kesintisiz kaymanın heyecanını yaşadılar.

Etkinlik öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, mart ayı sonuna kadar kızak parkuruna 5 bin turist hedeflediklerini söyledi. Uzuner, parkurun uzunluğuna dikkat çekerek, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir uzunluğa sahip olduğunu kaydetti.

Uzuner yaptığı açıklamada, “Giresun ilinden 54 kilometre mesafede Kümbet Yaylası'nda doğal bir kızak ve kayak parkurumuz var. Bu gün gerek Giresun Üniversitesi'nden gerekse çevre illerden gelen misafirlerimiz var. Misafirlerimiz bu doğal parkurun içerisinde 5,5 kilometrelik bir parkuru 1 saat boyunca durmaksızın kayarak müthiş bir eğlence yaşayacaklar. Geçtiğimiz hafta biz parkurda zemin denemeleri yaptık, artık zeminin oturduğunu düşünüyoruz. Bu haftadan itibaren Kümbet Yaylası'nda, kızakla ilgili parkurda ciddi bir kış turizmi aktivitesi bekliyoruz” dedi.

2019 yılının mart ayının sonuna kadar parkurun kullanılacağını belirten Uzuner, “Mart ayının sonuna kadar Kümbet Yaylası kızak parkuruna 5 bin turist hedefimiz var. Parkurumuzun özelliği şu, diğer parkurların çoğu kızak parkuruyla birlikte kayak parkuruyla birlikte olanlar ve tüm Türkiye'de ve dünyada kızak parkurlarının uzunluğu 80 metre ve 220 metre arasında. Şu anda bizim açtığımız parkur hem orman içinde doğal bir parkur, her tarafı çam ormanlarıyla bezeli hem de uzunluk olarak 5 buçuk kilometre. Dünya da benzeri olmayan bir mesafe ve hiç kesintisiz devam edilen bir mesafe. Kenarlarında kar tünelleri olsun, manzarası, çam ormanları ve vadi manzaralarıyla eşsiz bir güzellik” ifadelerini kullandı.

Kümbet yaylasında kızak ile kaymak için çevre illerden ve Türkiye'nin değişik kentlerinden gelenler doyasıya karda kızakla kaymanın heyecanını yaşadılar.

Kızaklarla kayanlara taklit etmeye çalışan bir köpek ise kendisini kara atarak kaymaya çalışması ise ortaya hayli ilginç görüntüler çıkardı.