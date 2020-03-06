Durdurulan araçtan uyuşturucu hap çıktı

Giresun'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada bin 980 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü, Giresun'un uyuşturucu madde ticaretinde transit geçiş güzergahı olarak kullanılmasının önlenmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında şüpheli konumda durdukları araçta incelemelerde bulundu. Durdurulan A.A isimli şahsa ait araçta yapılan incelemede aracın motor kısmına gizlenmiş bin 980 adet ecstasy hap bulundu. Gözaltına alınan A.A. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.