Duroğlu beldesinde sel ve su baskınları ile mücadele sürüyor

Belde merkezindeki Çavuşoğlu caddesinde meydana gelen heyelanda bir apartmanın bodrum katında kalan Mehdi ailesinin fertleri kapı ve pencerelerinin moloz ve toprak yığınları kapanması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Baba Uğur Mehdi AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak evden çıkartılırken, ardından eşi İpek Mehdi'de eşinin yardımı ile çıkmayı başardı. Ailenin Uğur ve Meltem Mehdi isimli çocukları evin içinde mahsur kalırken, aile fertleri komşularının da yardımı ile çocuklarını çıkartmak için kapı ve pencere önlerindeki çamur ve moloz yığınlarını temizlemeye çalışıyor.

Öte yandan hasar gören enerji nakil hatları nedeniyle beldede elektriklerin kesik olduğu belirtilirken, enerji nakil hatlarının onarımları için çalışma başlatıldı. İçme suyu sorunu da yaşanırken, belde genelindeki evlerinde mahsur kalan ve kendilerinden haber alınamayan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.