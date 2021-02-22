Eğribel Geçidi için 24 saat mesaideler

Karayolları ekipleri, Karadeniz ile İç Anadolu arasında ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar, tipi, ve çığ gibi olaylara karşı 24 saat mücadele ederek yolu açık tutmaya çalışıyor.

Giresun-Sivas karayolu üzerinde Şebinkarahisar ilçe sınırlarındaki Eğribel Geçidi, çetin kış şartları nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Eğribel, ulaşımda önemli noktalar arasında yer alırken, Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Eğribel Geçidi, çığ düşmesi, tipi ve fırtına nedeniyle zaman zaman kapanıyor.

Karayolları Giresun 104. Şefliğine bağlı Eğribel bakımevindeki işçiler, olumsuz hava koşullarına karşı mücadele veriyor. Karayolları işçileri, 24 saat yolun açık kalması için çalışıyor.

Yılın bu zamanına kadar Eğribel Geçidinde herhangi bir olumsuzluk yaşanarak yolun ulaşıma kapanmadığı da ifade edilirken, sürücüler kış şartlarına uygun tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor.