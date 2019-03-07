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Eğribel Geçidi'nde yoğun fırtına trafiği durma noktasına getirdi

Giresun-Şebinkarahisar karayolunda bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’nde yoğunluğunu arttıran kar ve tipi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Giresun-Şebinkarahisar karayolunda bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde yoğunluğunu arttıran kar ve tipi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.


Karayolları ekipleri tarafından yoğun mesainin harcandığı yolda çalışmalar sürerken, görüş mesafesinin ise 50 santime kadar düştüğü öğrenildi. Yoğun sis, kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar ise geri dönüş yapmak zorunda kaldı.


Öte yandan, kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı bulunmayan araçların geçişine ise Karayolları ekipleri tarafından izin verilmediği bilgisine ulaşıldı.

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