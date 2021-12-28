Eğribel Tünelinin bir tüpü ulaşıma açıldı

Yapımına 2015 yılında başlanan Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas iline bağlayan 2 bin 200 metre rakımlı Eğribel geçidinde inşa edilen her biri 5 bin 900 metre uzunluğunda olan çift tüplü Eğribel tünelinin bir tüpü çift yönlü olarak ulaşım açıldı.

Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olma özelliğine sahip Eğribel tünelinin ulaşıma açılmasıyla birlikte mevcut mesafe 6,5 kilometre kısalırken seyahat süresi de yaklaşık 20 dakika kısalacak.

AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanı Nejat Okuyar, Eğribel tünelinin yarım asırlık bir hayal olduğunu belirterek, “Allah'a çok çükür bu günleri gördük. Eğribel tüneli gerçekten Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerimizin yarım asırlık hayaliydi. Hatta geçen hafta yaşadığım bir olayı anlatayım. 80 yaşında bir amcamız tünelin açılmasının gecikmesini duyunca çok üzülmüş. Dedi ki benim ömrüm vefa etmeyebilir. Bir kez de olsa beni o tünelden geçir demişti. Şimdi o amcamızı getirdim. Gerçekten sözde bir hayal değildi. Bu bölgenin hayaliydi. Bu tünelin arkasında çok büyük emekler var. Özellikle Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı'nın 2009 yılında aday olmasıyla birlikte süreç başlamıştı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin çok büyük emekleri var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, destekleriyle bu hizmeti bize kazandırdı” dedi.

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi ise bugünün tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “Şebinkarahisar ile sürekli toplantı halinde oluyoruz. Yaz kış gitmemiz gerekiyor. Ulaşımdan dolayı sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün 35-40 dakikalık bir yolu 4 dakika 24 saniye gibi bir sürede geldik. Gerçekten gurur vericiydi. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en kısa yol olma özelliğiyle beraber he konuda daha fazla katkı sağlayacak. Biz emeği ve katkı olan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.