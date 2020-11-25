İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekim ayında Giresun'da 673 konut satıldı

Giresun’da ekim ayı içerisinde toplam 673 konut satışı gerçekleşti.

Giresun'da ekim ayı içerisinde toplam 673 konut satışı gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Giresun'da 2020 yılının ilk 10 ayında toplam 6 bin 380 konut satışı gerçekleşti. Ekim ayı içerisinde satılan konutların 324'u ilk satış, 349'u ikinci el satış olmak üzere toplam 673 konut satıldı. 2020 yılı ekim ayında Giresun'da satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına yüzde 11,67 azaldı. 2019 yılı ekim ayında ise 762 konut satıldı.


2020 yılının ilk 10 ayında Giresun'da konut satışlarının en fazla olduğu ay ise 1061 konut satışıyla temmuz ayı oldu. Satışların en az olduğu ay ise 194 konut satışıyla nisan ayı oldu. 2019 yılının ilk 10 ayında Giresun'da 5 bin 32 konut satılırken 2020 yılının ilk 10 ayında yüzde 26,78 artarak 6 bin 380 konut satışı gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.