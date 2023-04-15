Ekrem İmamoğlu Giresun'da halka seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da partizanlığa son vererek fındığın katma değeri yüksek ürüne dönüşmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı'nda Millet İttifakı'ndaki partilerden CHP ve İYİ Parti milletvekili adaylarının tanıtılmasından sonra halka seslendi. Yaptığı konuşmada belediyelerde ve kurumlarda partizanlığa son vererek, Giresun'un önemli geçim kaynağı olan fındığı katma değer sağlayacak projelere önem vereceklerini belirten İmamoğlu, “Devletin partisi olur mu? Bir belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkarır, yakasına Türk bayrağını takar ve milletine hizmet eder. Gidiyorlar o parti projesi, bu parti projesi, ben de diyorum ki İstanbul'da 300 günde 300 proje açılışı yapıyoruz. Benim arkadaşlarımla İstanbul'da hayata geçirdiğim milletin projesidir. Milletin parasıyla yapıyoruz. İşte bu partizanlığı söküp atacağız. Bu partizanlığın atılmasında belediyelerle çok çalışıp adil olacağız” dedi.

"Fındığa katma değer kazandıracağız"

Giresun'un kişi başı milli hasılanın Türkiye'nin yarısı kadar olduğunu da ileri süren İmamoğlu, “20 yıldır iktidarda olanlar gelip size, 'Fındığın sorununu biz çözeriz' diye açıklamalarda bulunacaklar. Buna gülerler. 20 yıldır neredeydiniz diye sormazlar mı? Giresun'un kişi başı milli hasılası Türkiye'nin yarısı. Halbuki dünyanın en kaliteli fındığı bile bu şehre yeter. Ama tarlada vatandaştan ürünü bedavaya alırsan, kelepire dönüştürürsen işte bu şehir fakir kalır. Biz şehrin her katma değerini ve fındığın da katma değerini yücelteceğiz, tarımını da, turizmini de yücelteceğiz. Bu şehrin fındığını sadece 4 dolardan almayacağız, 4 dolara aldığımız gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesine katkı sunacağız. Dünyada fındık deyince akla Giresun gelir, Ordu gelir. Onun için hep birlikte ortak ürünlerimizi ayağa kaldıracağız” diye konuştu.