El-Bab şehidinin babası hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin El-Bab kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un babası Hasan Doruk hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsız olduğu öğrenilen Hasan Doruk'un bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Doruk'un cenazesi Alucra ilçesinde ilkindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akçiçek köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Emre Doruk 2017 yılında düzenlenen Fırat Kalkanı operasyonu sırasında Suriye'nin El-Bab kentinde şehit düşmüştü.