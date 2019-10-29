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El ele öldüler, yan yana toprağa verildiler

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesinde 27 Ekim akşamı çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesinde 27 Ekim akşamı çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi.


Üçtepeler beldesine bağlı Sınır köyü Fındıcak Mahallesi'nde Ahmet Çil'e (95) ait eve yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden baba Ahmet Çil (95) ve oğlu Osman Çil (60) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Üçtepeler beldesi belediye meydanında ilçe müftüsü Fatih Sarıgül tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası baba ve oğlunun cenazeleri Fındıcak köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.


Baba oğul için düzenlenen cenaze törenine Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Üçtepeler Belediye Başkanı Gasım Akıllı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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