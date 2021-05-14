Elevli: "Hobi arıcıları, gerçek arıcıları mağdur ediyor"

Giresun Arıcılar Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıcılara tanınan haklardan, gerçek arıcıların değil, gerek hobi olarak arı besleyenlerin yararlandığını kaydederek, “Yörede mayıs ayının gelmesiyle birlikte fındık tarımında zararlılara karşı ilaçlı mücadele başlandığı bu günlerde arıcılar arılarını fındık tarımı yapılmayan Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerine taşımaktadır. Ancak her köyün, her ilçenin de belirli bir arı kotası bulunmaktadır. Bu kotayı ise gerçek arıcılık yaparak geçiminin bu işten sağlayan, meslek edinen arıcılar değil, başka mesleklerle, işlerle uğraşmasına rağmen hobi olarak bu işi yapanlar doldurmuştur. Bunun başlıca nedeni ise pandemi koşullarından dolayı getirilen kısıtlama ve yasakları delmek içindir. Hobi olarak bu işi yapanlar '3-5 arı kovanım var' diye aldığı arı yetiştiricisi belgesiyle kısıtlamadan muaf tutulmaktadır. Arısını da aslında hiçbir yere götürmediği halde Şebinkarahisar'a, Alucra, Çamoluk gibi ilçelere götürdü göstermektedir. Buralarında kağıt üzerinde kotası böylelikle dolu göründüğünden gerçek arıcılar götüremediğinden mağdur olmaktadır. Oysaki oluşturulacak bir komisyonla buralarda denetimler yapılmış olsa gerçekte arı olmadığı görülecektir. Bu konuda Giresun Arıcılar Birliği olarak, fındık bahçelerinde zararlılara karşı kullanılan ilaçlama öncesinde yaşadığımız bu sorunun çözülmesi yönünde yetkililere çağrıda bulunarak yerinde tespit edilerek yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

"Arılar için fındık ilaçlama tarihine uyulmalıdır"

Fındık bahçelerinde zararlılara karşı ilaçlamanın arılara zarar verdiğine de dikkat çeken Elevli, “Daha önceden toz ilaçlama yapılıyordu ve bu da arılara çok ciddi zarar veriyordu. Bu konudaki çağrılarımız ve mücadelemiz sonucunda sıvı ilaçlamaya geçildi. Ancak sıvı ilaçlamanın da zararı yok diyemeyiz. Arılar fındık bahçelerinde toz ilaçlamada olduğu gibi yerinde zarar görmese de kovana getirdiklerinde zarar görmektedir. Fakat diğer taraftan da fındık üreticileri de zararlılarla mücadele etmek zorundadır. Bunun tek çözümü ise ilaçlama tarihine uyulmasıdır. Fındık ilaçlamada belirlenen tarih 15 Mayıs'tan itibarendir. Bu tarihten önce ilaçlama yapılmamalıdır. Arıcılar da bu tarihten sonra arılarını fındık üretim alanlarının dışına taşımak zorundadır. İşte tam da bu konuda pandemi koşulları nedeniyle arılarını taşıyacak olan gerçek arıcıların kotasını hobi arıcıları kullandığı için bir mağduriyet yaşanmaktadır" açıklamasında bulundu.