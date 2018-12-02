Emniyet ve jandarmadan kan bağışı

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahattin Murat Yakın, vatandaşlarla birlikte il Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Bahattin Murat Yakın vatandaşlarla birlikte kan bağışında bulundu. Bağış sonrası yapılan değerlendirmede kan bağışlamanın önemine vurgu yapılarak, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri olarak yapılan etkinlikte kan bağışında bulunmak istedik. Amacımız farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılayı'na ihtiyaç duyulduğunda bizim de bir damla kanımız olsun istedik” denildi.