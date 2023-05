Emrullah Ekiz: “3'te 3 yaparak Süper Lig'de kalmak istiyoruz”

Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, deprem felaketi sebebiyle Süper Lig'e devam edemeyen Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarının ardından oynayacakları Trabzonspor, Ümraniyespor ve Antalyaspor müsabakalarını kazanıp ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Trabzonspor ile sahalarında oynayacakları Karadeniz derbisinin hazırlıkları sürüyor. Bordo-mavili takımla oynayacakları maçın ardından Ümraniyespor ve Antalyaspor mücadelelerinden de galibiyet hedeflediklerini söyleyen Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, “Hatay ve Antep maçlarını oynamayacak olduğumuz bu süre yeni teknik direktörümüz İrfan Buz ve takımımız için avantaj olacak. Hocamız göreve başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen yaptığı dokunuşlarla Fenerbahçe'den 1 puan almayı başardı, umutlarımızı tazeledi. Şimdi önümüzde zorlu Trabzonspor maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah sahadan istediğimiz bir sonuçla ayrılacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Takımda moral ve motivasyonun yerinde olduğunu kaydeden Ekiz, “Şu an her şey yolunda gidiyor. Hocamız oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Bunun için zamana ihtiyacı vardı ve o zaman da şu an var. Her şey lehimizeyken bu avantajı fırsata dönüştürmek istiyoruz. Kalan maçlarda tek istediğimiz Giresunspor'a destek verilsin, takımımız, şehrimizin arkasında olduğunu görsün ve inansın. Her zaman taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu destek olmazsa olmazımızdır. Giresunspor bu şehrin tek markasıysa bu markaya hep birlikte sahip çıkıp takımımızı Süper Lig'de tutalım” diye konuştu.

Süper Lig'de kalan 3 maçın 3'ünü de kazanmak istediklerinin altını çizen Basın Sözcüsü Ekiz, “Giresunspor'un hedefi bellidir, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Önce Trabzonspor, ardından da Ümraniyespor ve Antalyaspor maçlarıyla sezonu tamamlayacağız. Tek hedefimiz son üç haftayı 3'te 3 yaparak kapatmak ve Süper Lig'de kalmak” ifadelerini kullandı.