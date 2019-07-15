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Endonezyalı gelin Giresun'daki kazada hayatını kaybetti

Giresun’un Espiye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Endonezyalı Rina Stivwati Ay’ın 3 ay önce internet üzerinden tanıştığı Mustafa Ay ile evlendiği öğrenildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Endonezyalı Rina Stivwati Ay'ın 3 ay önce internet üzerinden tanıştığı Mustafa Ay ile evlendiği öğrenildi.


Espiye ilçesi Ericek köyünün Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, dün saat 15.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden Endonezyalı Rina Stivwati Ay'ın 3 ay önce kazada yaralanan Mustafa Ay ile evlendiği öğrenildi. İnternet üzerinden Mustafa Ay ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye gelen ve dünyaevine giren Ay'ın cenazesinin Endonezya'daki ailesine haber verilmesinin ardından defnedileceği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Rina Stivwati Ay'ın eşi Mustafa Ay'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Espiye ilçesi Ericek köyünün Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs şarampole yuvarlanmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Espiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kazada Osman Yıldız ve eşi Zekiye Yıldız, Tülay Aşkar ve oğlu Arda Aşkar, Osman Kurt, Endonezyalı Rina Stivwati Ay hayatını kaybederken, Fatma Ay, Mustafa Ay, Anıl Aşkar, Celasin Aşkar ve Mehmet Sağır ise yaralanmıştı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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