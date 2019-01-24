Engelli genç kızın yeni kimlik kartı sevinci

Giresun'da yüzde 95 bedensel engelli kızının eski kimlik kartında fotoğrafı olmadığı için birçok sıkıntılar yaşadığı şikayeti ile Nüfus Müdürlüğüne başvuran Fatma Kara'nın talebi üzerine Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın talimatıyla genç kızın işlemleri evinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Süleyman Saraçoğlu tarafından yapıldı.

Anne Fatma Kara, engelli kızının eski kimlik kartında fotoğrafı olmadığı için birçok sıkıntılar yaşadığını belirterek yeni kimlik kartı için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurdu. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gerekli işlemlerin engelli genç kızın evine gidilerek yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Süleyman Saraçoğlu, bedensel engelli Esin Kara'nın yeni kimlik başvuru işlemlerini evine giderek yaparak, geçici kimlik belgesini verdi. Saraçoğlu, “Fatma Hanım, özel bir kızının olduğunu ve yüzde 95 engelli olduğunu, kızına kimlik kartı çıkartmak istediğini, bu nedenle de dairemize müracaat ettiğin söyledi. Biz de kendisine gerekli evrakları hazırlaması için bilgileri verdik, konuyla ilgili de sayın valimizi de bilgilendirdik. Valimizin talimatları ve direktifleriyle dairemize müracaatlarını aldık ve kızımıza geçici kimlik belgesini ikametinde teslim ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anne Fatma Kara, eski kimlik kartı ile sürekli problemler yaşadıklarını kaydederek, bu nedenle kızı için müracaat yaptıklarını söyledi.

6 yaşından bu yana solunum ve sinir sistemindeki rahatsızlıkla yaşamını sürdüren Esin Kara ise, yeni kimlik kartı için annesinin başvurusu sonrası Vali Harun Sarıfakıoğulları ile telefonda bir görüşme yaptığını belirtti. Fotoğraflı bir kimlik kartı olacağı için mutlu olduğunu söyleyen Kara, “Kimlik kartımda resmim yoktu ve her şeyde önüme engel oluyordu. Sonra benim gitmem gerektiğini söylediler ilk başta müdürlüğe. Annem oraya gitti başvurdu, Allah razı olsun Sayın Valimizle de görüşme yaptım telefonla, bana yardımcı olacağını söyledi. Şu anda kimlik kartım gelmedi ama ona dair bir belgem var elimde. Şu an rahatladım, şimdi hastanelere de gitsem kimlik kartım var” ifadelerini kullandı.