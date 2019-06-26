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Erkan Sözeri'nin ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Giresunspor yönetimi tarafından, Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Giresunspor yönetimi tarafından, Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.


Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızın ayrılacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut durumda hocamız ile yollarımız devam edecek, yeni sezonda hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır” denildi.

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