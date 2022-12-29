Erol Bulut: “Rakibimizin geçişlerine cevap veremedik”

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda aldıkları Giresunspor mağlubiyetinin ardından, "Rakibimizin geçişlerine cevap veremedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, şunları söyledi:

“Bugün Giresun'un önünde aldığımız bir mağlubiyet var. Acı olan taraf çalıştığınız ve söylediğiniz pozisyonlardan, hücum opsiyonlarından yediğimiz goller. O daha da sinirlendiriyor. Çünkü Giresunspor 75. dakikadan sonra en fazla gol atan, takımları en çok golü 75. dakikadan sonra attılar. Nitekim 2. golü de o şekilde yedik. 1-0 öne geçtiler. İkinci yarı oyuna çıktığımızda 1-1'i yakaladık ve oyun bizim elimizdeydi. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ama maalesef rakibin uzun toplarla geçişlerine cevap veremedik. Nitekim maçı böyle kaybetmiş olduk.”