İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski okul binasını süsleyip 23 Nisan coşkusunu yaşattılar

Çocukları için kapatılmış eski okul binasını süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladılar.

Çocukları için kapatılmış eski okul binasını süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüyor. Espiye ilçesi Çam Mahallesi'nde yaşayan Vedat ve Zafer Kara çiftti çocukları için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Vedat ve Zafer Kara çiftti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını meydanlarda kutlayamadıkları için evlerinin yanındaki eski ilköğretim binasını çocukları ile süsleyim 23 Nisan coşkusunu yaşattılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.