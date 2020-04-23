Eski okul binasını süsleyip 23 Nisan coşkusunu yaşattılar

Çocukları için kapatılmış eski okul binasını süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüyor. Espiye ilçesi Çam Mahallesi'nde yaşayan Vedat ve Zafer Kara çiftti çocukları için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Vedat ve Zafer Kara çiftti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını meydanlarda kutlayamadıkları için evlerinin yanındaki eski ilköğretim binasını çocukları ile süsleyim 23 Nisan coşkusunu yaşattılar.