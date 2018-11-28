Espiye'de genç iş adamlarından örnek kampanya

Giresun'un Espiye ilçesinde eğitim gören öğrenciler için “Minik Kalplere Dokunalım” kampanyası başlatıldı. Kampanyada, öğrencilerin kıyafet, kırtasiye ve temizlik malzeme ihtiyaçları giderilecek.

Espiye ilçesindeki köylerde okuyan öğrencilerin daha iyi şartlarda okuyabilmesi için Espiye Genç İş Adamları Derneği'nin (EGİD) başlattığı “Minik Kalplere Dokunalım” Projesi ile Espiye ilçesinde bulunan köy okullarında eğitim gören öğrencilere kıyafet, kırtasiye ve temizlik malzemeleri desteği sağlanacak.

“Köyde Okuyan Bir Kardeşimizin Bir Eksiğini Giderelim” sloganı ile hedeflenen proje ile Espiye ilçesindeki bütün köy okullarını kapsayacak bir yardım kampanyası başlatıldı. Projede tişört, gömlek, pantolon, iç çamaşırı, ayakkabı, diş macunu ile fırçası, temizlik ürünleri, kırtasiye malzemeleri gibi yardımlar kabul edilecek.

Köylerde özellikle zor şartlar altında yaşayan ve eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve mutluluklarının paylaşılmasının hedeflendiği proje hakkında bilgi veren EGİD Yönetim Kurulu Başkanı Eray Tiryaki “Bugün bu projeye start vermekle çok büyük mutluluk yaşıyoruz. Öğrenci kardeşlerimize kıyafet, kırtasiye ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını kapsayan çeşitli malzemeler tedarik etmeye çalışacağız. Onları mutlu edip mutluluklarına ortak olmak istiyoruz. Bugün çok iyi yerlerde olan herkes bile zamanında köy okulları başta olmak üzere okul sıralarından geçmiştir. Özellikle köylerde eğitim gören herkes aynı sıkıntıları yaşamıştır. Bu nedenle buradan herkese, yardıma muhtaç öğrencilere yardımda bulunmasını istiyoruz. Bir öğrencinin maddi durumu ne kadar iyi olursa olsun aldığı yardımla birlikte yüzü güler ve mutlu olur. Kaldı ki özellikle köy okullarında yaşayan öğrencilerin maddi durumlarının iyi olmadığı hepimizin malumu. Yarım yapacak bütün hayırseverleri kampanyanın finalinde bizimle birlikte dağıtıma katılmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin yaşayacağı mutluğu, onları da nasıl mutlu ettiğini görmelerini isteriz. Birilerinin mutluluğuna ortak olmak dünyanın en güzel duygusudur. Hele hele bu mutluluk bir çocuğun mutluluğu ise” diye konuştu.