Espiye'de şehit ailesine şehadet belgesi verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 21 Nisan 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Murat Şahin'in ailesine şehadet beraatı verildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Espiyeli Şehit Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin'in ilçenin Yeniköy köyündeki ailesini ziyaret etti. Ziyarette ilçe Müftüsü Yavuz Koçak'ın okuduğu Kuran-ı Kerim ve duanın ardından Vali Sarıfakıoğulları, şahadet belgesini ve beratını aileye teslim etti.

Baba Alahattin Şahin, "İnşallah bu son şehidimiz olur. İnşallah bir daha şehit haberi gelmez. Vatanımız, milletimiz sağ olsun” ifadelerinde bulundu. Vali Harun Sarıfakıoğulları ise aileye tekrar baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Sözleşmeli Er Murat Şahin 21 Nisan 2019 'da Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada dört silah arkadaşıyla birlikte şehit düşmüştü.