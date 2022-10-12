Etkili olan fırtına çatıları uçurdu

Giresun'un Alucra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi maddi zarara neden oldu.

İlçede genelinde etkili olan ve öğle saatlerinde şiddetini artıran rüzgar bir çok evin çatısını uçurdu. Alucra'nın Tepeköy köyünde Ömer Açıkel'e ait olan merek olarak kullandığı deponun çatısı rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Çatının uçmasıyla bir yıllık emeğini olan hayvanları için depoladığı saman ve yem bitkileri de tamamen rüzgârla beraber uçup gitti.

Köy Muhtarı Nurettin Kaymakçı, yaptığı açıklamada "Köyümüzde etkili olan fırtına nedeniyle 3 tane evin çatısı uçtu. Köylümüz Ömer Açıkel'in merek diye tabir edilen saman deposu büyük zarar gördü. Fırtına sonrası dağılan samanların bir kısmını toparlayabildik. Konuyu Alucra Kaymakamlığına bildirip zarar tespit edilmesi için gerekli çalışmaları başlattık. En büyük tesellimiz olayda can kaybı yaşanmamasıydı" dedi.