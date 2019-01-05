Eyüp Coşkun: “Özlenen Giresunspor'u kuracağız”

Giresunspor Başkan Yardımcısı Eyüp Coşkun, dış transferde 4'ü yabancı, 2'si yerli olmak üzere en az 6 takviye daha yapacaklarını söyledi. Çotanakların Başkan Yardımcısı Coşkun, ligin ikinci devresine yenilenmiş kadrolarıyla bomba gibi girmek istediklerini belirtti.

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Giresunspor'da, Kulüp Başkan Yardımcısı Eyüp Coşkun, transfer görüşmelerinin aralıksız sürdüğünü söyledi. İç transferde 3 oyuncu ile yollarını ayırıp, dış transferde 3 takviye yaptıklarını hatırlatan Coşkun, “İç transferde Uğur Arslan Kuru, Emre Uğur Uruç ve Kürşad Sürmeli ile yollarımızı ayırdık. Dış transferde ise Mahmut Boz, Tevfik Altındağ ve Berkan Yıldırım'ı kadromuza kattık. Görüşmelerimiz devam ediyor, her an aramıza yeni katılan oyuncular da takımdan ayrılan başka isimlerde olabilir” dedi.

Daha güçlü bir Giresunspor oluşturabilmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Coşkun, “Kadromuza en az 6 takviye daha yapmayı planlıyoruz. Bunların 4'ü yabancı, 2'si ise yerli olacak gibi görünüyor. Bu sayı artabilir de azalabilir de. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde önemli mesafe kat ettik. En kısa sürede bu transferleri bitirip, bu oyuncuların Antalya kampında takımla birlikte çalışmalara başlamasını istiyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Giresunspor için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özlenen Giresunspor'u geri getirmek istiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. İkinci yarıda bambaşka bir Giresunspor izleyecekler” şeklinde konuştu.