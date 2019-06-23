Fakültenin ilk mezunları kadın öğrenciler oldu

2015-2016 Akademik yılında ilk kez öğrenci alımına başlayan bölümden tamamı kadın 37 öğrenci sosyolog olarak mezun oldu.

Sosyoloji Bölümü'nün ilk mezunlarından Sibel Çolak, Neslihan Dağ, Havva Kayrak, Düriye Pala Ve Beyza Uğur ayrıca kendi bölümleri dışında; Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü'nü de bitirerek Giresun Üniversitesi'nin Çift Anadal Programı (ÇAP) uygulamasının da ilk mezunları oldular.

Mezuniyet belgesini GRÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şirin Dilli'den alan Fen Edebiyat Fakültesi ikincisi ve bölüm birincisi Neslihan Dağ, derecelerini Ankara'da tedavi gören kardeşi Yakup Emirhan Dağ‘a ithaf ettiğini belirtti.

Öğrenciler fakültede, Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Şirin Dilli, danışmanları Dr. Öğretim Üyesi Nezihe Başak Ergin ve öğretim üyeleri Doç. Dr. İlknur Meşe, Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin Karadeniz, Dr. Öğretim Üyesi Adem Gürler, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa bakırcı ile Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan Çinaz'ın katıldığı törende, mezuniyet belgelerini aldılar ve kep fırlattılar.

Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Şirin Dilli, “Başarılarıyla ailelerini, öğretmenlerini ve Giresunluları gururlandıran cumhuriyetimizin aydınlık yüzleri mezun öğrencileri, Giresun Üniversitesinden yetişen ilk sosyologlar olarak uğurlarken, kendilerini kutluyor, mesleklerinde ve sürdürecekleri eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.