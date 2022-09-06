İhlas Haber Ajansı

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Faustin Senghor: “Giresunspor'da önemli izler bırakmak istiyorum”

Giresunspor’da yeni transfer Faustin Senghor, yeşil-beyazlı takıma başarılı olmaya geldiğini söyledi.

Giresunspor'da yeni transfer Faustin Senghor, yeşil-beyazlı takıma başarılı olmaya geldiğini söyledi.


Giresunspor, Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'den Senegalli stoper Faustin Senghor'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Giresunspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Yeşil-beyazlı forma altında kendimi kanıtlamak, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olmak ve Giresunspor'da önemli izler bırakmak istiyorum. Kendime güveniyorum, rekabete hazırım, yeşil-beyazlı formayla sahaya çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

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