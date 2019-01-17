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FETÖ iftirasına 1 liralık tazminat

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Cevdet Coşkun, FETÖ iftirasına yönelik açtığı 1 TL'lik tazminat davasını kazandı.


Dr. Cevdet Coşkun, hakkında silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmakla ilişkilendirilerek yazılan köşe yazısına istinaden açtığı 1 TL'lik manevi tazminat davası sonuçlandı.


Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kendisi hakkında köşe yazarı N.V. tarafından FETÖ ile ilişkilendirildiği, çeşitli kod isimler kullanılarak bunların FETÖ üyesi olduğu ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği, FETÖ avukatlığına savunulmasına rağmen üniversitenin çeşitli yönetim görevlerine getirildiği gibi ifadelerle iftira suçlarının işlendiği gerekçesiyle dava açıldı.


Giresun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 1 TL'lik manevi tazminat davası sonuçlandı. Gerekçeli kararda "Söz konusu ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu anlaşıldığından hüküm tahsis olunmuştur" denildi.

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