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Film gibi cezaevi firarının sanıkları adliyede

Giresun’da önceki gün E Tipi Kapalı Cezaevi’nden firar eden Cüneyt Güneş’e yardım eden kardeşi ve arkadaşları Trabzon’un Of ilçesinde yakalanmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildiler.

Giresun'da önceki gün E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden Cüneyt Güneş'e yardım eden kardeşi ve arkadaşları Trabzon'un Of ilçesinde yakalanmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildiler.


Olay, cinayetten 2 kez müebbet hapse mahkum edilen Cüneyt Güneş'in cezasını çekmekte olduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandı. Ziyarete gelen Güneş'in kardeşi ve bir arkadaşı açık görüş esnasında film sahnelerini aratmayan bir senaryo ile Cüneyt Güneş'i kaçırmış, yerine kardeşinin arkadaşı cezaevine girmişti. Durumun cezaevi görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine kaçan şahıslar fazla kaçamadan Trabzon'un Of ilçesinde yakalanmışlardı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Giresun Adliyesine getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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