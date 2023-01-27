Giresun'da serbest piyasada haftaya 63 liradan başlayan fındık, fiyat istikrarını sürdürüyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan fındık, illere göre fiyat farklılığı gösterirken, en pahalı fındık satış fiyatı ise, Giresun'da gerçekleştiriliyor. Batı Karadeniz illerinde fındık fiyatı 56 ila 58 lira arasında satılırken, Giresun kalite 53 randıman fındık ise 63 liradan alıcı buluyor.

Fındık fiyatının bir süre daha istikrarını koruyacağını öngördüklerini belirten fındık tüccarı Sezgin Kumaş,” Yeni yıla yükselişle başlayan fındık fiyatı 63 lirayı gördü. Son bir, iki gündür 63 liradan alınan fındık bir süre daha bu istikrarını koruyacaktır. Ancak mevsim şartlarının fındığa uygun gitmemesi, TMO'nun gündeminde fındık satışı olmaması önümüzdeki günlerde fındık fiyatını yükselte bilir gibi görünüyor. Fiyatlar şuanda TMO'nun izleyeceği fındık satış politikasına bağlıdır. Bugüne kadar TMO piyasayı yanıltacak bir politika izlemedi. Yine yanıltmadan elindeki fındığı piyasaya bir süre daha sürmezse fiyatların bir miktar daha yükselebileceğini söyleyebiliriz. Şuanda fındık ihracatı da oldukça iyi gidiyor. 300 bin ton ihracat hedefi koyulmuştu, bu hedefe ulaşılabilecek gibi görünüyor” dedi.