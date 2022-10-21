Fındık fiyatı 47 liralarda dengelendi

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı geçen hafta yakaladığı 47 liralardaki fiyat istikrarını korumaya devam ediyor.

Giresun'da geçen hafta 1 liralık artışla 47 liraya yükselen fındık fiyatı, bu hafta boyunca da 47 liralık fiyat istikrarını korudu.

Son iki haftadır fındık fiyatının 47 lira seviyelerinde olduğunu ve bir süre bu seviyelerde olabileceğini belirten Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, “Geçen hafta fındık fiyatı 1 lira yükselişle 47 lira olmuştu. Serbest piyasadaki 47 liralık fiyat istikrarını bu haftada sürdürdü. Önümüzdeki bir iki hafta fındık fiyatının 46-47 lira seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Ancak yıl sonuna doğru fiyatlarda bir yükseliş olacağını söyleyebiliriz. Üreticiler açısından bakıldığında ise acil ihtiyacı olanlar ve gurbetçiler zaten piyasaya fındığını indirdi. Bundan sonra üreticilerin ihtiyacı kadarını serbest piyasadaki fiyatlara göre satacaktır. Bu da önümüzdeki haftalarda fındık fiyatının bir miktar daha yükselmesini sağlayacaktır” dedi.