Fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı yükselişini devam ettirerek 54 TL'den alınmaya başlandı. Haftaya 53 TL'den başlayan fındık fiyatı hafta içerisinde de yükselmeye devam etti.

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatının gerçek değeri olan 60 TL'yi bulacağını ileri süren Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, “Fındık fiyatı geçen hafta 51 civarındaydı, bu hafta ise 1 TL yükselişle 52 liradan alıcı buluyordu. Hafta içerisinde de 53-54 liraya kadar yükseldi. Dolayısıyla fındık çıkışlı bir hafta izledikten sonra haftayı yine yükselişle 53 TL'nin üzerinde 54 TL civarında kapatmış olacak. Görüldüğü kadarıyla gerek serbest piyasaya gerekse TMO'ya yoğun bir fındık indi. Bundan sonra üretici pazara aşırı bir fındık getirmezse fiyatların biraz yükseleceğini söyleyebiliriz. Genelde bu aylada fındık fiyatında bir yükseliş görürüz ancak, fındık fiyatı yılbaşından sonra gerçek değeri olan 60 TL'yi göreceğini söyleyebilirim. Bu biraz da fındıkta yapılacak rekolte tespitinin ilk ayağı olan karanfil sayımına bağlıdır. Bu tespitlere göre fındık fiyatının daha da şekilleneceğini söyleyebilirim. Şu anda fındık fiyatı yükseliyorsa bunun nedeni piyasanın ihtiyacı olduğu anlamına gelir ki yılbaşından sonra fiyatların yükselmesini bekliyoruz” dedi.