TMO'nun “Fındık satışı gündemimizde yok” açıklaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle fındıkta oluşan risk serbest piyasada fındık fiyatlarını yükseltiyor. Haftaya 60 TL'den başlayan fındık fiyatı hafta içerisinde 3 lira yükselişle 63 liradan işlem görmeye başlandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 22 Ağustos'ta başladığı fındık alımını 31 Aralık'ta sonlandırmasına rağmen serbest piyasada fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor. TMO'nun 31 Aralık'ta müdahale alımlarını sonlandırmasının ardından serbest piyasada fındık fiyatı 3 lira artış gösterdi. Yeni yıla 60 TL'den başlayan fındık fiyatı hafta içerisinde 61 TL civarında alıcı bulurken randımanına göre de fiyatların 63 TL'ye kadar satıldığı ifade edildi.

Giresun'da serbest piyasada 53 randıman fındık fiyatının 63 TL'den alındığını kaydeden fındık tüccarı Ahmet Ergün, “Fındık fiyatı geçen hafta 60 liraydı, bu haftaya ise, 2 lira yükselişle 62 liradan alıcı buluyordu. Hafta içerisinde de bir miktar daha yükselerek 53 randıman fındık 63 liradan alınmaya başlandı. Fındık fiyatının yükselişinde TMO'nun, “Elimizdeki fındığı satmak gündemimizde şimdilik yok.” açıklamasının önemli etkisi bulunmaktadır. Bununla beraber bir de üreticinin elindeki fındık oldukça azaldı. Ayrıca mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı var ve bu da fındık için bir risk oluşturmaktadır. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda fındık fiyatının yükselişinin devam edeceğini öngörebiliriz” dedi.