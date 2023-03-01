Fındık için kış kurak geçince nisan yağmurları bekleniyor

Demirci, kış mevsiminin kurak geçtiğini, randımanın yüksek ve iyi bir rekolte için nisan yağmurlarını beklediklerini kaydetti.

Serbest piyasadaki fiyatın stabil kalabilmesinin tamamen TMO'nun fındık satış politikasına bağlı olduğunu ifade ederek “Serbest piyasada fındık fiyatının 70 lirayı bulması beklenirken, TMO'nun satış kararı fiyatları aşağı çekti. Bugün 59-60 lira bandında bulunan fındık fiyatının stabil kalabilmesi tamamen TMO'nun satış politikasına bağlıdır. TMO'nun elinde muazzam bir stok var. Tahminlerimize göre 200 bin ton elinde bir fındık var ve bunun 30 bin tonunu piyasaya sürünce piyasa bir anda şok oldu ve fiyatların bir miktar geri düşmesine sebep oldu. TMO elindeki ürünü piyasaya toplu olarak sürerse fiyatların daha da düşmesine sebep olabilir ancak, ihtiyaç oldukça piyasaya sürerse stabil olarak devam eder” dedi.

Fındık için riskin hala devam ettiğini de kaydeden Demirci, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla kış ayları kurak geçti. Kar yağışı yeterince olmadı ve toprak su ihtiyacını karşılayamadı. Bundan dolayı fındıktaki risk durumu eğer bundan sonra fazla bir yağmur yağmazsa ürün susuzluktan dolayı biraz zayıf kalabilir. Beklentimiz nisan yağmurları. Kar yağışından alamadığı su ihtiyacını nisan yağmurlarında gideremezse ürün kalitesi biraz bozuk olur yani bizim bezik değimiz, buruşuk bir ürün kalitesinin oluşumu ortaya çıkar. Bu da hem randımansız bir ürün anlamına gelmektedir” diye konuştu.

İhracat beklentilerin altında kaldı

Bu sene fındık ihracatının beklenenin altında gerçekleştiğini de kaydeden Demirci, “İhracatta hedefe maalesef ulaşamadık. Şuana kadar gerçekleşen fındık ihracatımız geçen yılın bu zamanına göre yüzde 25 gerisinde kaldık. Bu sene 176 bin ton fındık ihracatı yaparken, geçtiğimiz sene 218 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilmişti. Bunun da temel sebeplerinden birisi pandemi, Avrupa'daki enerji ve ekonomik krizler ihracatımıza da olumsuz etkisi olmuştur. Ancak bundan sonraki süreçte yükselir diye bekliyoruz” şeklinde konuştu.