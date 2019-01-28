Fındık ihracatçılarından Ziraat Odalarına çağrı

Fındık İhracatçıları Birliği, fındıkta verim ve kalitenin son yıllarda giderek azalması üzerine, buna sebebiyet veren hastalık ile zararlılarla mücadele konusunda fındık ihracatçıları sektörün bütünü ile hareket etmeyi, özellikle de Ziraat Odalarını bu konuda yanlarında görmek istediklerini bildirdi.

Ülkemizde yeşili bulunan, ancak ondan çok daha zararlı olan kahverengi kokarcanın fındık üretim alanlarında görülmeye başlanması üzerine Trabzon Ticaret Borsası tarafından konuyu gündeme taşıyan panelde ve ardından açıklamalarda bulunan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, verim ve kalitedeki düşüşe dikkat çektikten sonra, “Artık söz değil, eylem koyma ve bilinçli mücadele etme zamanıdır. Bunun için biz üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Herkes ve her kesimin de desteğini bekleyeceğiz” diye konuştu.

Aynı zamanda TİM Türkiye Tanıtım Grubu yönetim kurulu üyesi de olan Edip Sevinç, bilimsel tespitler ile gereken müdahalelerin birlikte ve acilen yapılması gerektiği bir sürecin yaşandığına işaret ederek şunları söyledi:“Uzun arayışları bekleyecek halimiz ve vaktimiz yok. Bir yerde parazit varsa, biz onun acilen yok edilmesi gerektiği noktasından bakıyoruz. Türkiye Tanıtım Grubu olarak, hem ürünlerimizin dünyada tanıtımına önem veriyor, hem de bunların üretimi ile ilgili AR-GE'leri destekliyoruz. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü ile birlikte Doku Kültürü Laboratuvarı'nı kuruyoruz. Yakında hizmet verecek. Buna benzer projeler nereden gelirse gelsin destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başta hastalık ve zararlılarla mücadele konuları olmak üzere bilim adamlarından, uygulamacılara kadar herkesten fındıkla ilgili katkı beklediklerini vurgulayan Edip Sevinç “Bize eylem planları verilsin. Çiftçilerimizin neler yapması gerektiği bildirilsin. Bir milyon broşür bastırıp dağıttırırız. Devletten Cuma Hutbelerinden bu konuda uyarılar yapılmasını talep ederiz. Köy kahvelerine ulaşırız. Çok ciddiye alınması gereken tehlikeli bir durum ile karşı karşıyayız. Sadece kahverengi kokarca değil, fındık kurdu ile de mücadele etmemiz gerekiyor. İlacı da var, mücadelesi de kolay. Bu konularda farkındalık oluşturmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Edip Sevinç açıklamasını, “Ziraat Odaları'nın katkısını bekliyoruz. Ziraat Odası demek sadece fındık dondu, fındık yandı, fiyatlar yükselecek, ihracatçı şöyle, ihracatçı böyle demek değildir. Bu projelerin içerisinde ve bu farkındalığın oluşturulmasında Ziraat Odaları'nı da yanımızda görmek istiyoruz” diye tamamladı.