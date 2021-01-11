Fındık ihracatında Ferrero ilk sırada

Oltan Gıda'yı satın almasıyla Türkiye'nin fındık ihracatında ilk sıraya yerleşen Ferrero, 2020 yılındaki 351 milyon 974 bin dolarlık fındık ihracatı ile yine ilk sırayı aldı. Listede Giresun'da faaliyet gösteren 6 firma yer aldı.

Fındık ihracatında ipi göğüsleyen ilk 20 firma arasında Giresun'dan 6,Ordu'dan 7,Trabzon'dan 4,Samsun ve İzmir'den 1'er firma yer alırken bir firma ise isminin açıklanmasını istemedi.

KFMİB'in açıklamasına göre, geçen yıl en fazla fındık ihracatını yapan firma, 351 milyon 974 bin 314 dolarla Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. oldu.Nutella, Kinder, Rafaelio, Ferrero Rocher markalarının üreticisi ve dünyanın en büyük 3. çikolata üreticisi olan Ferrero, 2014 yılında Oltan Gıda satın almasıyla Türkiye'nin en büyük fındık ihracatçısı konumuna gelmişti. Oltan Gıda'nın ismi sonradan Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş olarak değiştirilmişti.