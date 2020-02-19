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Fındık-Sen Başkanı Yaşar:“Kar yağışları ve don olayı fındığa fayda sağlamıştır”

Çiftçi Sendikalarına bağlı Fındık Üreticileri Sendikası Başkanı Kutsi Yaşar, 8-9 Şubat tarihlerinde yağan kar ve ardından gelen don felaketinin fındığa herhangi bir zararı olmadığını söyledi.


Yaşar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ”Kar yağışlarının aslında geç kalan yağışlar olduğunu söylememiz çok doğru olacaktır, soğuklanma ihtiyacı olan bir bitki olan fındığa çok ciddi faydası oldu. Mart ayında ve geç donlar dediğimiz Nisan ve Mayıs aylarında olacak olan donlar tehlike teşkil edecektir. Fındığın tozlanma ile döllenme aşamalarında olduğumuz ve 1-1.5 ay sürecek olan bu dönemde herhangi bir tehlike yoktur doğumların başlayacağı Mart ve Nisan aylarında bir don olursa o zaman işte tehlike olacaktır” dedi.

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