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Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) ihracat ve üretim kapasitesi artıyor

Entegre Fındık İşleme Tesisleri’nde (EFİT) incelemede bulunan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ihracatın ve üretimin her geçen yıl arttığını söyledi.

Entegre Fındık İşleme Tesisleri'nde (EFİT) incelemede bulunan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ihracatın ve üretimin her geçen yıl arttığını söyledi.


Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) ürettiği fındık ezmesi ve çikolata gibi nihai ürünleri birçok ülkeye ihraç ettiğini açıklayan Bayraktar, “Birliğe bağlı Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) A.Ş'de üretilen fındıklı ürünler, Amerika, İngiltere, Kanada, İtalya, Japonya, Çin, Avusturya, Almanya, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Azerbaycan ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede tüketiciye sunuldu. Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) A.Ş'de üretilen nihai ürünlerin ihracatına önem veriyoruz. İhracatta ciddi mesafeler alıyoruz. İngiltere ve İtalya'ya ihracat rakamlarımız yükseldi. Bunda çalışanlarımızın büyük emeği var. Bizde İtalya ve İngiltere'ye yapılan ihracatın yüklemesi sebebi ile üretim tesisimizi ziyaret ettik. Dünyada da bundan sonra 3-5 yıl içerisinde muhtemelen şekerli ürünler listesinde çok üst düzeye gelebiliriz'' dedi.


FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Giresun tombul, Giresun sivri ve kalınkara fındık çeşitleri için coğrafi işaret tescil belgesini de paylaştı.

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