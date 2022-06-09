Fındık üreticisinin fındık taban fiyat beklentisi 3.5 dolar

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve beraberinde bulunan yönetim kurulu üyeleri Giresun Ziraat Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AK Parti heyetine fındık için en az 3.5 dolar bandında bir taban fiyat beklediklerini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Karan, “Bu yıl astronomik fiyatlardan dolayı üreticiler bahçelerine gübre atamadı ve artan girdi maliyetleri hesaplandığında bir kilogram fındığın maliyeti neredeyse şu anda serbest piyasada işlem gören fındık fiyatına denek gelmektedir. Fındık fiyatı açıklanırken yeniden 17 lirayı gören dolar kuru, artan girdi maliyetleri ve üreticilerin refah payı çok iyi hesaplanmalıdır. Fındık taban fiyatı üretici hasat için bahçesine girmeden ve en az 3.5 dolar bandında bir fiyattan açıklanmalıdır” dedi.

AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ise TBMM Fındık Çalışma Grubu'nun fındık üreticisi adına en hayırlı kararları alarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını söyledi.