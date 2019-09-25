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Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı

Giresun’da girdiği fındık bahçesinde tele takılan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giresun'da girdiği fındık bahçesinde tele takılan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Keşap ilçesine bağlı Erköy Köyünde girdiği bahçede tele takılan ayıyı vatandaşlar fark etti. Uzun süre telden kurtulmak için mücadele veren ayının yardımına ise Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri koştu.


Ayının takıldığı tel ile mücadelesi ve yetkililer tarafından uyuşturulma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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