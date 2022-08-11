Fındıkta randıman ve kalite için hasat uyarısı

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, yerden hasat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin yaptığı açıklamada, “Daldan toplanan fındıkta ciddi bir rekolte ve kilo kaybı oluyor. Hasatta önce sahil sonra orta ve yüksek kesimler hasat yapar. Sahil kesimler içinse 14 Ağustos tarihi hasat için verildi ancak şuan fındığını toplayıp patoza verildiğini dahi görüyoruz. Olgunlaşmadan toplanan fındıklar hem randıman, hem alfatoksin için zemin oluşturacağı gibi ekonomik olarak da kaybı vardır. Fındıkta vaktinde hasat ve kurutma çok önemlidir. Üreticilerimiz acele ederek daldan fındığı daha yeşilken toplamaya başlıyor. Daldaki fındık olgunlaşmamıştır. Tam olarak olgunlaşması için yere düşmesi lazım. Yerden toplanan fındık aynı zamanda maliyeti azaltır. Daha az zahmetle daha çok fındık toplanır. Bir de olgunlaşmadan dalda toplanan fındık randıman kaybına neden olur. Olgunlaşmadığı için içi çürüyebilir ve bu da iyi seçilmediğinde depolarda alfatoksine zemin oluştururuz. Bu nedenle fındıkta kurutma ve seçme de oldukça önemlidir” dedi.

TMO fındık üreticilerine çiftçiliği öğretti

TMO'nun standartlarına göre de kurutmaya ve seçmeye önem vermek gerektiğini ifade eden Şahin, “Fındığı haşatından çuvallamaya kadar standartlara uyarsak hiçbir üreticinin TMO'dan geri döneceğine inanmıyorum. TMO bölgemizde fındık alımına başladığı günden beri fındık üreticilerimize çiftçiliği öğretti. Üreticilerimiz daha bilinçli fındık hasadı yapmakta ve kurutup seçmektedir. Bunu iyi yapan üreticilerimizde hem daha yüksek randımanlı ürün elde etmekte hem de TMO'ya fındığını verebilmektedir” diye konuştu.