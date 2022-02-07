Fındıkta rekolte ve randıman artırmak için bakım önerileri

Karan yapığı açıklamada, Şubat ayının gübreleme ve fındık zararlarına karşı ilaçlama ayı olduğunu hatırlatarak, “Ahır gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübreler Kasım-Şubat aylarında kullanılabilir.

Fındık zararlılarına karşı mekanik mücadele yapılır. Kozalak akarlarının oluşturduğu kozalaklar toplanıp bahçe içinde yığınlar halinde bırakılabilir; diğer zararlılarla bulaşık dallar kesilip yakılabilir. Virgül kabuklu bitine karşı ilaçlı mücadele yapılabilir. Tomurcuklar patlamaya başlarken bakteriyel yanıklık hastalığına karşı ilaçlama yapılabilir” dedi.

Bahçeye verilecek gübrelerin toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceğinin bilinerek uygulanmasını tavsiye eden Karan, tüm ilaçlamaların zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra yapılması gerektiğini kaydetti.