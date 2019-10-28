FİSKOBİRLİK gözünü dünya pazarına dikti

Dünyada Uzak Doğu'dan, Avrupa'ya, Orta Doğu'dan ABD'ye yaklaşık 15 ülkeye fındık mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Biz dünyada ve Türkiye'de daha güçlü, piyasada daha etkin, bir FİSKOBİRLİK ortaya koymak istiyoruz. Bugüne kadar bu yolculuk iyi gitti, bundan sonra da iyi gidecektir. Bütün hedefimiz, planlamamız fındık alımında çok ciddi aktör olmak, aldığımız ürünü de işleyerek piyasada en güçlü aktör konumuna gelmek. Üreticiden ürün alırken pazarlarken piyasanın bir numarası olmak. Kurum olarak yalnızca iç pazarda değil dünya pazarında da boy göstermek.

Şu anda kuruma ait markalı ürünlerimizi halihazırda ABD, Japonya'nın yanı sıra Fransa, İngiltere gibi bazı Avrupa ve Suudi Arabistan, İsrail, Irak Libya gibi Ortadoğu ülkelerinin de aralarında bulunduğu 15'e yakın ülkeye ihraç ediyoruz. Üretim kapasitesinde artış sağlayarak ihracat konusunda da pazarda daha geniş bir yer edinmeye çalışıyoruz. İhracatımızı ise tamamen mamul haline getirdiğimiz markalı ürünlerimizle gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerimiz arasında kremalı fındık, fındık ezmesi, kıyılmış fındık, fındık püresi gibi ürünlerimiz mevcut. Biz dünyada ve Türkiye'de daha güçlü, piyasada daha etkin, attığı her adım gözlenen ve piyasayı etkileyen bir FİSKOBİRLİK ortaya koymak istiyoruz. Bunu da fındık ürününe katma değer sağlayacak mamul haline dönüştürerek markalı ürünlerimizle gerçekleştireceğiz” dedi.