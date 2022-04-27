FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: “Son 1 yılda 30 milyon lira yatırım yaptık”

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Fiskobirlik'in eskisi gibi fındık alıp satan bir kurum olmadığını, Türkiye'ye ve dünyaya ürün satan bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bayraktar, son 1 yılda 30 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Eskiden Fiskobirlik fındık alıp satan bir kurum pozisyonundaydı. Şimdi ise fındığı işleyip Türkiye'ye ve dünyaya satmaya çalışan bir kurum haline geldi” dedi.

Bayraktar, “Eskiden Fiskobirlik fındık alan, depolayan, çürüten veya devlet istediği zaman satan bir kurum pozisyonundaydı. Fiskobirlik'in ihracat yapma yetkisi de var. Ama böyle bir görevi yoktu. Şu anda az veya çok fındığı işlemeye, Türkiye'ye ve dünyaya satmaya çalışıyor. Dolayısıyla FİSKOBİRLİK müdahale alımına fazlasıyla hazır. Üretiyoruz ve satıyoruz. Bu anlamda sosyal sorumluluk yapan ve aynı zamanda ticaret yapmayı öğrenen bir kurumuz” diye konuştu.

“FİSKOBİRLİK müdahale alımına hazır”

Fiskobirlik'in fındıkta müdahale alımına hazır olduğunu ve görevlendirilmesi gerektiği dile getiren Bayraktar, “Şu anda TMO'nun yaptığını FİSKOBİRLİK'in yapması lazım. Mesela önümüzdeki sene fındık alım sezonunda tüm siyasi parti temsilcilerinden, tüm STK temsilcilerinden ve tüm gazetelerden ne duyacaksınız, ‘TMO piyasaya girsin.' Ben bu arkadaşların devlet müdahale alımı yapsın demek istediklerini anlıyorum. Ama TMO piyasaya girsin dendiğinde şu anlaşılıyor, 'TMO müdahale alımı yapıyor. Gayet te iyi yapıyor. FİSKOBİRLİK'e ihtiyaç duyulmuyor' Dolayısıyla insanlar şunu demeli. ‘Müdahale alımı yapılmalı ama bunu FİSKOBİRLİK'te yapmalı' İnsanlar bunu demeli ki kamuoyu oluşsun. Ve bu kamuoyunun sesi yukarıya daha gür gitmeli. Müdahale alımı yapmadan bizim eskisi gibi olma durumumuz yok” şeklinde konuştu.

“Son 1 yılda 30 milyon lira yatırım yaptık”

Son 10 yılda yaptıkları çalışmalarla FİSKOBİRLİK'in eskisinden daha iyi duruma geldiğini vurgulayan Bayraktar, “Son bir yılda yaptığımız yatırımın maliyeti 30 milyon lira. Az gelebilir ama geçmişte maaş ödeyemeyen FİSKOBİRLİK için önemli bir adım. İhracat rakamımız 100 milyon lira. Denebilir ki az. Ama dün 1 lira satamayan kurum için önemlidir. 1 kilo fındık alamıyorduk. Şimdi 1 aldık, 2 aldık 3 aldım ama aldık. Şunu net söylemek isterim. Fiskobirlik üretici borçlarını ödedikten sonra bir yol ayrımına geldi. Ya piyasada çok iş yapar gibi gözüküp hiç girmeyeceğiz ya piyasaya katkımız olmayacak ya da kurumu iyileştireceğiz, üreteceğiz ve satacağız, belki az iş yapacağız ama dünyadaki nihai mamul tüketimine katkı sunacağız. Böyle bir yol ayrımına girdik. Yol ayrımında birinci seçenek kolaydı. Neydi peki. Bugün ben isteyeyim. Sezonda 100 bin ton fındığı alırım. Bu konuda bir sıkıntı yok. Şöyle düşünün. 10 bin ton kabuklu fındık aldınız. Parayı peşin veriyorsunuz. 3 gün sonra satıp parayı alıyorsunuz. Burada iş kolay. Ama biz fındığı işliyoruz. Kabuklu fındığı alıyorsunuz. Ürün depoya geliyor, kırılıyor, işleniyor ve pazara çıkıyor. Perakendeye verdiğimiz ürünün dönüşü 75 gün sürüyor” şeklinde konuştu.