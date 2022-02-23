FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine sigorta uyarısı

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmadan kaynaklı ani iklim değişiklikleri bölgemizde üretimi gerçekleştirilen başta fındık olmak üzere kivi, ceviz, çeltik, mısır, taze fasulye gibi ürünlerde zaman zaman verim ve kalite kaybına neden oluyor. Fındık özelinde ise bölgesel olarak yaşanan ani sıcaklık değişimleri, ciddi zayiatlara neden olmakta. 28 Şubat itibarıyla başvuru işlemleri sona erecek. Mart, Nisan aylarına yaşanabilecek zirai don olayları üreticilerimizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle üreticilerimizin geciktirmeden Bitkisel Ürün sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir” denildi.

Tarım sigortasının FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık hizmetleri vasıtasıyla yaptırılabileceği de belirtilen açıklamada, "Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası içerisinde yer alan fındık ürünü sigortası başvuru kabul işlemleri 28 Şubat tarihinde sona erecek. 28 Şubat'a kadar başvuru işlemleri devam edecek olan sigorta kapsamında, bölgemizde yer alan fındık üretim alanlarında değişen iklim koşulları nedeniyle dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını risklerine karşı fındık üreticisinin gelir kaybına uğramasının önüne geçilecek. Üreticiler tarafından yaptırılacak 'Bitkisel Ürün Sigortalarında', poliçede yazılı primin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak, don olayı teminatında ise primin 2/3'ü devlet tarafından yatırılacak" ifadelerine yer verildi.

"Başvurular FİSKOBİRLİK kooperatiflerinden yapılabilecek"

Bitkisel ürünlerin sigorta yaptırılması konusunda çok fazla değişkenin olduğu belirtilen açıklamada, “Üreticilerimize sigorta kapsamında danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Sigorta yaptırılırken dikkat edilmesi gereken birçok parametre var. Bitkisel Ürün Sigortası yaptırılırken, ürünün yetiştirildiği bahçenin konumu, yükselti, ürünün çeşidi, ürünün verimi, fındık için ocak sayısı ve bahçenin yaşı, son hasat tarihi vb. gibi detaylara dikkat ediliyor. Yapılan sigorta işlemi sırasında, ilgili parametrelerden birine dahi dikkat edilmediği ya da yanlış tercih edildiği takdirde üreticilerimiz maddi kayıplar yaşayabilmekte. Bu durumun önüne geçmek ve üreticilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek adına Fiskobirlik Sigorta ve 50 Kooperatifimizdeki personellerimiz aracılığıyla üreticilerimize aralıksız destek vererek danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyoruz” denildi.