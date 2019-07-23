İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fotoğraf albümü gibi kahvehane

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Tamzara köyünden çıkan değerlerin ve ölenlerin fotoğrafları, köy kahvehanesinde oluşturulan panoda sergileniyorKahvehane işletmecisi Faruk Akın, köyden çıkmış değerlerin ve vefat eden vatandaşların fotoğraflarını uzun yıllardan bu yana işletmesindeki panoda sergiliyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Tamzara köyünden çıkan değerlerin ve ölenlerin fotoğrafları, köy kahvehanesinde oluşturulan panoda sergileniyor


Kahvehane işletmecisi Faruk Akın, köyden çıkmış değerlerin ve vefat eden vatandaşların fotoğraflarını uzun yıllardan bu yana işletmesindeki panoda sergiliyor.


Kendisinden önceki kahvehane geleneğini kendisinin de devam ettirdiğini anlatan Akın “Benden önceki kahvehane sahibi bu panoları oluşturmuş bu geleneği ben de devam ettiriyorum. Kahvehanenin duvarında yer alan fotoğraflarda vefat edenlerle birlikte bu köyden yetişmiş olan akademisyenler, idareciler, sanatçılar gibi bir çok değerler yer almaktadır. Bu kahvehanede yer alan yüzlerce fotoğraf aynı zamanda köyümüzün bir hafızası gibidir.” dedi.


Köylülerin fotoğraflarına baktıkça ölenlerin anılarını yad ettiğini ve dua ettiklerini söyleyen köy sakinlerinden Hasan Yücel ise “İnsanlar bu fotoğraflar sayesinde geçmişlerini ve geleceklerini hatırlıyor. Köy için bir hatıra sonuçta. Bu insanlar yine kahvehaneye gelecek gibi hatıralarımız canlanıyor. Dışardan köyümüze gelenler ise köyümüzden yetişmiş olan değerleri tanıma imkanı buluyor. Bu geleneğin devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.