İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Futbolcu Barış Alper Yılmaz kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmeden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı araç, Görele Liman kavşağında ışıklarda İbrahim Z. idaresindeki kartal marka araçla çarpıştı. Barış Alper Yılmaz'ın yara almadan atlattığı kazada hafif şekilde yaralanan diğer aracın sürücüsü İbrahim Z. Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın memleketi Rize'ye gittiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.