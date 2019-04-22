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Gazeteci Ahmet Kayacık mezarı başında anıldı

Gazeteci Ahmet Kayacık ölümünün 5.

yılında mezarı başında anıldı.


5 yıl önce hayatını kaybeden Giresun'un önde gelen gazeteci ve fotoğrafçılarından Ahmet Kayacık, ölüm yıl dönümünde meslektaşları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Gazeteci Kayacık'ın meslektaşları ve yakınları Giresun'un Kayadibi Mahallesi'ndeki mezarı başında buluştu.


Anma programına katılanlardan Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram “Merhum meslektaşımız Kayacık, Giresun'da başladığı mesleğini Trabzon ilinde devam ettirmiştir. Mesleğinin yanı sıra fotoğrafçılık anlamında da bölgemizin tarihi ve turistik anlamında tanıtılmasına önemli katkıları bulunmuştur. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz” dedi.


Duaların okunmasının ardından, bazı meslektaşlarının anılarını paylaşmasıyla anma programı sona erdi.

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